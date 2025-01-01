Концертный зал «Москва» — это современная многофункциональная площадка в культурно-развлекательном центре «Остров Мечты». Зал предназначен для проведения как развлекательных, так и деловых мероприятий, включая стендап-шоу, театральные постановки, мюзиклы и корпоративные события.

Универсальность пространства позволяет трансформировать его под различные форматы мероприятий. Современное техническое оснащение создаёт комфортные условия для артистов, давая им возможность делиться своим творчеством с аудиторией в обстановке, словно специально созданной для их выступлений.

Вместимость

Концертный зал вмещает 4200 зрительских мест.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Технопарк» в 5-ти минутах ходьбы, «Автозаводская» и «ЗИЛ» в 25-ти минутах ходьбы.

Парковка

Для посетителей парка «Остров мечты» (где расположен концертный зал) есть 2 платные парковки большой вместимости: 3251 мест и 1500 мест.