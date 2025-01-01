Культурный центр «Москвич» — одно из самых динамично развивающихся культурных пространств Москвы, расположенное в историческом здании Дворца культуры АЗЛК. Сегодня это многофункциональная площадка, объединяющая театр, концертный зал, выставочное пространство и образовательные студии.

Здесь проходят спектакли, концерты, фестивали, кинопоказы, лекции и мастер-классы, а также проекты, поддерживающие молодых артистов и современные культурные инициативы. Центр активно работает на стыке искусства, технологий и городской культуры, делая творчество доступным и актуальным для широкой аудитории.

«Москвич» — это место, где традиции и новаторство встречаются, создавая живое культурное пространство для общения, вдохновения и самовыражения.

Как добраться

Центр находится рядом со станцией метро «Текстильщики», откуда до него можно дойти пешком за 15 минут.

Парковка

Для посетителей предусмотрена удобная парковка на территории центра и вдоль Волгоградского проспекта.