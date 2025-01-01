Мосспектакль — театр иммерсивных шоу и постановок в жанрах playback и storytelling, где зритель становится ключевым участником действия. Это уникальный синтез перформанса, квеста и спектакля с полным погружением, стирающим границы между сценой и залом.

Театр располагается в исторической усадьбе Шувалова-Голицыных XIX века.

В репертуаре — спектакли для семейной аудитории, школьников и взрослых. Постановки проходят с активным участием гостей, которые в некоторых случаях могут исполнить роли. Среди них — спектакли «Тарас Бульба» и «Вий», рекомендованные школьникам как часть учебной программы.

Художественный руководитель театра — Алексей Богачук.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Курская» в 10-ти минутах ходьбы, «​Красные Ворота» в 15-ти минутах ходьбы.

Парковка

Возле театра есть общедоступная бесплатная парковка небольшой вместимости.