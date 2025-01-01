Новая сцена театра «МОСТ» на Новинском — это трансформируемое пространство, позволяющее менять конфигурацию зала и расположение зрителей в зависимости от постановки. Это открывает режиссерам возможности для экспериментов и творческих решений.

На сцене будут идти детские спектакли проекта «Волшебный МОСТик», включая новую новогоднюю постановку, которая станет ключевым событием праздничной программы. Здесь же пройдут занятия детской актерской студии, дискуссии по школьной литературе в интерактивном формате и мастер-классы по сторителлингу.

Для взрослых зрителей сцена станет площадкой для экспериментальных постановок и творческих встреч, включая клубные вечера по средам.

Вместимость

Зрительный зал новой сцены вмещает 60 зрителей.

Как добраться

Ближайшие станции метро «​Баррикадная» и «Смоленская» в 13-ти минутах ходьбы.

Парковка

У театра не предусмотрена парковка для посетителей, продумайте заранее, где припарковать автомобиль.