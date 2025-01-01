18+
Марина Цветаева. Повесть о Сонечке
29 ноября в 19:00 МОСТ. Новая сцена
18+
Хочу на дачу!
15 ноября в 19:00 МОСТ. Новая сцена
18+
Марина Цветаева. Повесть о Сонечке
19 октября в 19:00 МОСТ. Новая сцена
6+
Остров сокровищ
23 ноября в 11:00 МОСТ. Новая сцена
6+
Кошкин дом
9 ноября в 12:00 МОСТ. Новая сцена
18+
Марина Цветаева. Повесть о Сонечке
21 сентября в 19:00 МОСТ. Новая сцена
6+
Питер Пэн
2 ноября в 12:00 МОСТ. Новая сцена
16+
Фиктивный брак (Homo Soveticus)
14 сентября в 19:00 МОСТ. Новая сцена