МОСТ (Московский открытый студенческий театр) — старейший театр России, берущий начало с первой актёрской труппы Московского университета. При этом он отличается молодым и динамичным духом, художественным руководителем которого является Евгений Славутин. Театр ежегодно набирает новых артистов, включая талантливых студентов и выпускников непрофильных вузов.

МОСТ — камерный театр с двумя сценами, где отсутствуют барьеры между актёрами и зрителями. В репертуаре театра более 20 спектаклей для разных возрастов, а также множество творческих проектов, отражающих новые художественные идеи.

Вместимость

Зрительный зал основной сцены вмещает 84 зрителя.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Маяковская» в 5-ти минутах ходьбы, «Тверская» и «Пушкинская» в 13-ти минутах ходьбы. Ближайшая остановка наземного транспорта «Малая Бронная» в 3-х минутах ходьбы.

Парковка

У театра не предусмотрена парковка для посетителей, продумайте заранее, где припарковать автомобиль.