Бар «Мотыга» — это уютное место на территории арт-пространства «Авиатор». Здесь проходят вечеринки и концерты, охватывающие музыкальные стили от техно и хауса до экспериментальной гитарной и цифровой музыки. В меню — широкий выбор крафтового пива, неаполитанская пицца и легкие закуски. Эклектичный интерьер и мультикультурная атмосфера создают уникальное пространство для вечернего отдыха в непринужденной обстановке.

Как добраться

Ближайшие станции метро «​Красносельская» в 10-ти минутах ходьбы, «Бауманская» в 15-ти минутах ходьбы.

Парковка

Для посетителей не предусмотрено парковки.