Московская средняя специальная музыкальная школа (колледж) имени Гнесиных — уникальное образовательное учреждение, сочетающее академические традиции с профессиональной музыкальной подготовкой для талантливых детей. Основанная в 1946 году Еленой Гнесиной, школа стала частью знаменитой «гнездовской» системы, вырастившей не одно поколение выдающихся музыкантов.

Расположенная в историческом здании на улице Знаменка, школа обладает собственным Органным залом с немецким органом Glatter Götz, что делает её важным концертным пространством. В колледже преподаются все основные музыкальные специальности: от фортепиано до барочных инструментов, включая композицию и орган.

Учебное заведение известно высоким уровнем подготовки — его ученики становятся лауреатами престижных международных конкурсов, а ежегодные фестивали, такие как «Gnessin Air» и «Январские вечера», давно стали важной частью музыкальной жизни Москвы. Школа по-прежнему играет ключевую роль в воспитании будущих звёзд академической сцены.

Как добраться

Ближайшие станции метро «​Арбатская» и «Боровитская» в 5-ти минутах ходьбы.

Парковка

Для посетителей не предусмотрено парковки.