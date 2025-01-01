MT Music Bar, существующий более 9 лет, стал популярным местом для людей разных возрастов и интересов. За это время здесь прошло более 1500 концертов известных исполнителей. Бар работает круглосуточно, предлагая диджей-сеты и живые выступления любимых артистов. Это ресторан-бар с живой музыкой, созданный при участии группы «Мумий Тролль», — идеальное место для общения, хорошего настроения и ярких впечатлений.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Арбатская» и «​Смоленская» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

Возле клуба есть общественная платная парковка на 102 места.