MTS Live Лето в Лужниках — одна из крупнейших летних концертных площадок Москвы, расположенная в спортивном комплексе «Лужники». В 2025 году она снова станет центром музыкальных и культурных событий столицы с программой, рассчитанной на разные вкусы и возрастные группы.

В сезоне 2025 запланировано более 40 различных мероприятий: концерты, фестивали, кинопоказы и лекции. Среди значимых событий — ATLANTA act SUMMER FESTIVAL 28 июня, концерт MAYOT 3 июля, фестиваль «Пульс» 25 июля и выступление SQWOZ BAB 26 июля. Программа будет регулярно пополняться новыми артистами и событиями.

Современное техническое оснащение площадки обеспечивает высокое качество звука и комфортное проведение мероприятий. Фудкорты и зоны отдыха работают ежедневно, создавая приятную атмосферу для посетителей.

Удобства для посетителей

Пространство площадью свыше 2000 м² включает главную сцену, зоны для отдыха, фудкорт, маркет и бары.

Как добраться

Площадка находится в удобной транспортной доступности от метро «Спортивная», «Лужники» и «Воробьёвы горы» (15 минут пешком), а также МЦК и канатной дороги.

Парковка

Возле площадки есть вместительные зоны платной парковки.