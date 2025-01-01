МТС Live Холл — современный концертный зал в Москве, оснащенный по последнему слову техники и рассчитанный на большие выступления отечественных и мировых звезд. Удобно расположенная и вместительная площадка предлагает отличную видимость и акустику, что делает ее идеальной для концертов, шоу-программ, фестивалей и других массовых мероприятий.
Вместимость
МТС Live Холл вмещает 8400 человек.
Как добраться
Ближайшая станция метро «Площадь Ильича» в 15-ти минутах ходьбы, ЖД станции «Москва-Товарная», «Серп и Молот» в 15-ти минутах ходьбы.
Парковка
Для посетителей не предусмотрено парковки.