Московский Театр юного зрителя (МТЮЗ) — один из старейших театров Москвы, основанный в 1920 году. История театра изменилась в 1987 году с приходом главного режиссера Генриетты Яновской, после премьеры её постановки «Собачье сердце» М. Булгакова, которая принесла театру международное признание и открыла новую эпоху. С тех пор МТЮЗ стал известен как «театр для людей», предлагающий разноплановый репертуар, в том числе спектакли для взрослой аудитории.

Сегодня театр славится именами выдающихся режиссеров Генриетты Яновской и Камы Гинкаса. Их постановки, отмеченные премиями, создают особую атмосферу и неизменно привлекают внимание критиков и зрителей. МТЮЗ регулярно удостаивается престижных театральных наград, включая «Хрустальную Турандот», «Чайку», и «Золотую маску». К труппе присоединились известные актёры, такие как Игорь Ясулович, Валерий Баринов, Сергей Шакуров и многие другие.

МТЮЗ активно гастролирует в России и за рубежом, представляя российское искусство на международных театральных фестивалях в Европе, США и Азии, укрепляя свои позиции на мировой театральной сцене.

Вместимость

Большой зрительный зал вмещает 600 мест, малый — 230 мест.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Тверская», «Пушкинская», «Маяковская» в 5-ти минутах ходьбы. Остановки наземного транспорта «Пушкинская пл.» и «Глазная больница» в 5-ти минутах ходьбы.

Парковка

Возле театра есть общедоступные платные парковки небольшой вместимости.