Мультимедийное пространство «Большая Страна» — проект, посвящённый культуре и разнообразию России. Восемь мультимедийных залов знакомят с природой, традициями и фольклором регионов, создавая эффект полного погружения.

Пространство стало продолжением идеи объединения людей и раскрывает многогранность страны через современные технологии. Здесь каждый может открыть для себя новый взгляд на Россию и её культурное наследие.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Добрынинская» и «Серпуховская» в 5-ти минутах ходьбы.

Парковка

Возле пространства есть небольшая общественная платная парковка.