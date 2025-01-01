Мультимедийное пространство «Большая Страна» — проект, посвящённый культуре и разнообразию России. Восемь мультимедийных залов знакомят с природой, традициями и фольклором регионов, создавая эффект полного погружения.
Пространство стало продолжением идеи объединения людей и раскрывает многогранность страны через современные технологии. Здесь каждый может открыть для себя новый взгляд на Россию и её культурное наследие.
Как добраться
Ближайшие станции метро «Добрынинская» и «Серпуховская» в 5-ти минутах ходьбы.
Парковка
Возле пространства есть небольшая общественная платная парковка.