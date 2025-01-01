Мунк — это гастрономический и концертный бар, расположенный в центре арт-сообщества Москвы, у главного входа в Винзавод, недалеко от Артплей. Бар предлагает два просторных зала с уютной атмосферой и кофейню на входе. В меню сочетаются элементы стрит-фуда и европейской кухни, включая сэндвичи с рваной говядиной, тартар и авторские коктейли.

Главный зал оборудован сценой с качественным звуком, который идеально подходит для диджейских сетов и живых концертов разных жанров. Мунк — это место для встреч, творчества и весёлых вечеринок, где каждый уголок продуман до мелочей.

Как добраться

Ближайшие станции метро «​Чкаловская» в 5-ти минутах и «Курская» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

У бара есть несколько небольших общественных платных парковок.