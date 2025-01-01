Ресторан «Муссон» в Москве — это современное гастрономическое пространство, где морская тематика органично сочетается с городским ритмом столицы. Уютно расположенный на первом этаже бизнес-центра «Оазис» на улице Коровий Вал, заведение приглашает гостей насладиться авторской кухней с акцентом на рыбу и морепродукты.

Здесь царит атмосфера спокойствия и вкуса: просторный зал оформлен в лаконичном приморском стиле, с натуральным деревом, мягкими тонами и деталями, отсылающими к морю. Меню составлено с учетом сезонности и локальных продуктов — от свежей мурманской трески до дальневосточного гребешка. Шеф-повар готовит блюда, вдохновленные европейской и азиатской кухней: том-ям, паста с креветками, тартары, устричные закуски и многое другое.

В «Муссоне» проходят не только частные ужины, но и камерные мероприятия, корпоративные встречи, винные ужины и гастро-сеты. Пространство вмещает около 80 гостей, а отдельная зона подходит для небольших компаний.

Как добраться

5 минут пешком от станций метро «Добрынинская» или «Серпуховская».

Парковка

Бесплатная для гостей (на территории БЦ), а также доступна городская платная парковка рядом.