Парк искусств «Музеон» — культурное пространство под открытым небом в центре Москвы, где городская среда соединяется с художественным наследием. Расположенный вдоль Крымской набережной, он представляет собой масштабную коллекцию скульптуры — от произведений эпохи СССР до современных арт-объектов.

Прогулка по парку превращается в диалог с историей и искусством: среди деревьев и аллей размещены сотни скульптур, которые можно не только увидеть, но и изучить вблизи. Пространство активно используется для выставок, кинопоказов, фестивалей, занятий йогой и мастер-классов на свежем воздухе.

«Музеон» — это не только музей под открытым небом, но и живое городское пространство, открытое для новых идей, творческих инициатив и отдыха среди искусства.

Как добраться

Ближайшая станция метро «Октябрьская», «Парк культуры» и «Полянка» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

Со стороны Крымского моста есть платная парковка на 150 мест. Также со стороны 3-го Голутвинского переулка есть крытая платная парковка на 100 мест в ТЦ «Гименей».