Музей-квартира А. М. Васнецова — жом-музей в центре Москвы. Уютный особняк в тихом Фурманном переулке хранит атмосферу московской интеллигенции начала XX века. Здесь жил и работал художник Алексей Михайлович Васнецов — мастер городской пейзажной живописи и брат знаменитого Виктора Васнецова.

Интерьеры сохранили подлинную обстановку: мастерская с мольбертами, библиотека, личные вещи, мебель, старинные фотографии и письма. Пространство дышит тишиной и творчеством, позволяя заглянуть в мир старой Москвы и в личную историю художника.

Как добраться

Пешком 10 минут от станций метро «Чистые пруды», «Тургеневская» или «Красные ворота». На машине удобный заезд с Садового кольца через Покровку.

Парковка

Платная городская парковка рядом с переулком, места ограничены — лучше добираться общественным транспортом.