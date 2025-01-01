Музей археологии Москвы — это уникальное подземное пространство в самом центре столицы, где история города буквально открывается под ногами. Расположенный на глубине семи метров под Манежной площадью, музей является не только экспозицией, но и частью археологического памятника, найденного в ходе раскопок в 1990-х годах. Это место, где прошлое Москвы оживает в подлинных артефактах и реконструкциях древних слоёв городской жизни.

Музей создан вокруг фрагмента старинного Воскресенского моста XVII века — настоящего архитектурного «свидетеля» дореволюционного и допетровского времени. Вокруг него выстроена экспозиция из более чем 2000 находок, охватывающих период от эпохи первых поселений на территории Москвы до конца XIX века.

Вы увидите:

ювелирные украшения, керамику, орудия труда и быта;

остатки древних построек и мощений;

клады и артефакты, найденные во время реставраций и реконструкций города.

Интерактивные витрины, 3D-модели и мультимедийные стенды делают восприятие прошлого увлекательным и доступным как для взрослых, так и для детей.

Как добраться

Ближайшие станции метро — «Охотный Ряд», «Театральная», «Площадь Революции». От любой из них — 3–5 минут пешком.

Парковка

Парковка в историческом центре ограничена. Ближайшие платные стоянки находятся в ТЦ «Охотный Ряд» и на улицах Моховая, Тверская, Георгиевский переулок. Рекомендуется использовать общественный транспорт или такси, особенно в часы пик.