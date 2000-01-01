Музей Artdynamics — инновационная студия, специализирующаяся на арт-визуализации и арт-робототехнике в сфере интертеймента. Студия разрабатывает уникальные концепты на стыке искусства и технологий, создавая проекты, которые были представлены на ведущих телевизионных каналах и радиостанциях России, а также на международных мероприятиях. В 2020 году два проекта студии номинированы на A'Digital Awards.

Музей включает уникальный мультимедийный зал, в котором зрители погружаются в иммерсивную атмосферу. В зале VR GALLERY гости могут насладиться погружением в картины известных художников. Фотозоны с медитативными пространствами позволяют создать атмосферу спокойствия и погрузиться в арт-путешествие.

Как добраться

Ближайшая станция метро «Курская» в 5-ти минутах ходьбы.

Парковка

Посетители могут припарковать свои автомобили на платной парковке БЦ «Арма» вместительностью 495 машиномест.