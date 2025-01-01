Музей Чайковского в Москве расположен в историческом здании на Кудринской площади — в том самом месте, где композитор жил и работал в начале 1870-х годов. Здесь создавались его ранние произведения, и сегодня это пространство бережно сохраняет атмосферу той эпохи.

Экспозиция музея включает подлинные документы, письма, рукописи, музыкальные издания и личные вещи Петра Ильича, а в отдельных залах звучит его музыка. В доме регулярно проходят камерные концерты, лекции, музыкальные вечера, детские программы и тематические выставки — музей давно стал одной из уютных культурных площадок центра Москвы.

Вместимость

До 100 человек — в концертном зале и камерных пространствах музея.

Как добраться

Музей удобно расположен в 10-15 минутах пешком от станций метро «Баррикадная», «Краснопресненская» и «Смоленская». Также можно доехать наземным транспортом до остановки «Кудринская площадь».

Парковка

Собственной парковки нет. Вблизи возможна уличная платная парковка, но в часы пик найти свободное место затруднительно. Рекомендуется использовать общественный транспорт или такси.