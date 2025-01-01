Музей детства и сказки на Арбате, 16 — интерактивное пространство в центре Москвы, где оживают сказки. Для детей и родителей подготовлены яркие тематические зоны: лабиринт «Алиса в Зазеркалье», Дом Великана, Побег из Джунглей и LOVE BOX. Захватывающие маршруты, оригинальные декорации и фотозоны делают посещение запоминающимся. Для детей до 5 лет вход бесплатный, предусмотрены скидки для многодетных семей.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Смоленская» и «Арбатская» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

У центра развлечений на Арбате не предусмотрено парковки для посетителей.