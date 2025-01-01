Музей фокусов и иллюзий — уникальное интерактивное пространство в Москве, где мир магии и иллюзий становится реальностью. Это не просто выставка, а место, где каждый гость может почувствовать себя участником невероятных трюков и удивительных экспериментов.

Экспозиция музея включает коллекцию оптических иллюзий, зеркальные комнаты, инсталляции с эффектами перспективы, а также демонстрации классических и современных фокусов. Особая гордость музея — шоу-программы, которые проводят профессиональные иллюзионисты, вовлекая зрителей в магическое действо.

Музей ориентирован на семейную аудиторию: здесь интересно и детям, и взрослым. Для школьников и групп предусмотрены специальные программы, а атмосфера игры и удивления делает визит незабываемым.

Как добраться

Музей расположен рядом со станциями метро «Таганская» и «Марксистская», откуда до него можно дойти пешком за несколько минут. Также удобно добираться от станции «Крестьянская Застава».

Парковка

Собственной парковки у музея нет. Доступны городские платные парковочные места на улице Таганской и в ближайших переулках. В часы пик количество мест ограничено, поэтому удобнее воспользоваться метро.