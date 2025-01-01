Музей Гарри Поттера в Москве — волшебное пространство, созданное для поклонников вселенной Дж. К. Роулинг. Здесь гости могут погрузиться в атмосферу Хогвартса, увидеть знаменитые артефакты, декорации и костюмы, принять участие в интерактивных квестах и уроках магии. Экспозиция музея воссоздаёт дух сказочного мира: от зала ожидания на платформе 9¾ до уютных аудиторий и магических существ.

Музей станет интересен не только детям, но и взрослым, выросшим на книгах и фильмах о Гарри Поттере. Здесь можно сделать фото в мантии факультета, попробовать себя в роли волшебника и приобрести тематические сувениры.

Как добраться

Ближайшая станция метро — «ВДНХ», вход на территорию выставочного комплекса свободный.

Парковка

На территории ВДНХ предусмотрены просторные парковочные зоны, доступные для посетителей музея.