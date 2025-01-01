Музей криптографии — первый в России научно-технологический музей, посвященный шифровальным технологиям. Его уникальная коллекция включает историческую шифровальную технику, средства передачи информации и архивные документы. Основная экспозиция состоит из интерактивных и кинетических инсталляций, обучающих игровых экспонатов и мультимедиа-контента. Посетители могут разгадать криптографические загадки, изучить взаимосвязь криптографии и исторических событий, а также заглянуть в будущее.

Как добраться

Станция метро «​​Фонвизинская» и ЖД станция «​Останкино» в 20-ти минутах ходьбы.

Парковка

Для посетителей не предусмотрено парковки.