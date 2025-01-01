Музей-квартира А.Б. Гольденвейзера — мемориальный центр, посвященный жизни и творчеству одного из величайших музыкантов XX века. Основанный в 1955 году, музей был открыт для посетителей в 1959 году и до сих пор сохраняет уникальную атмосферу эпохи. Здесь представлены экспозиции, связанные с его педагогической деятельностью, а также архивы, рукописи, книги и коллекции, отражающие его вклад в российскую музыку.

Музей включает мемориальную часть и камерный музыкальный салон, в котором проходят концерты, встречи с учениками и научные мероприятия. В его фондах хранятся ценные документы и фотографии, включая снимки с великими музыкантами и писателями, такими как Рахманинов, Чехов и Толстой. Коллекция музея служит важным ресурсом для исследователей и любителей русской музыкальной культуры.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Пушкинская» и «Тверская» в 2-х минутах ходьбы, «Чеховская» в 5-ти минутах.

Парковка

У музея не предусмотрено парковки для посетителей.