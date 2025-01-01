Музей-квартира Николая Семеновича Голованова, основанный в 1969 году, хранит богатое наследие дирижера, композитора и пианиста. Квартира, расположенная в историческом доме Брюсова переулка, была передана музею после смерти сестры Голованова.

В экспозиции собраны коллекции картин, скульптур, предметов искусства, а также архивы, книги и ноты. Музей включает четыре комнаты, в которых представлены произведения известных художников, антикварная мебель и материалы, рассказывающие о жизни и творчестве Голованова, его работе с Большим симфоническим оркестром и Большим театром.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Охотный Ряд», «​Библиотека им. Ленина», «Александровский сад» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

Возле музея-квартиры Голованова есть общедоступные платные парковки небольшой вместимости.