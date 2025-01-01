Музей-квартира Майи Плисецкой — музей, расположенный в московской квартире, которая с 1963 по 2022 год принадлежала народным артистам СССР Майе Плисецкой и Родиону Щедрину. С 2022 года квартира стала филиалом Театрального музея имени А. А. Бахрушина. Здесь сохранены мемориальные предметы, связанные с жизнью и творчеством знаменитых супругов, предоставляющие уникальное представление о их культуре и карьере.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Тверская» и «Пушкинская» в 5-ти минутах ходьбы.

Парковка

Для посетителей не предусмотрено парковки.