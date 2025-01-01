Музей-мастерская Людмилы Гурченко — камерное культурное пространство, посвящённое жизни и творчеству одной из самых ярких актрис советского и российского кино.

Экспозиция располагается в квартире, где Людмила Гурченко жила и работала, сохранив атмосферу её личного пространства. Посетители могут увидеть подлинные сценические костюмы, рукописи, афиши, награды, а также предметы быта и интерьер, отражающие стиль и эпоху актрисы. Музей предлагает экскурсии, творческие вечера и встречи, создавая уникальную возможность прикоснуться к наследию легенды отечественного кинематографа.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Маяковская» и «Пушкинская» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

Для посетителей не предусмотрено парковки.