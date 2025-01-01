Музей материнства и младенчества в городе Красногорске Московской области находится в историческом здании родильного приюта, построенном в 1892 году Великим князем Сергеем Александровичем для бедных крестьянок. Экспозиция музея посвящена созданию системы охраны материнства и младенчества в Российской империи, развитию акушерства и родовспоможения, а также традициям защиты детей и семейных ценностей.

В коллекции музея более 400 экспонатов, включая предметы из Музея Москвы, Звенигородского музея-заповедника и частных коллекций.