Музей Москвы — это ключевое культурное учреждение города, основанное в 1896 году и расположенное в историческом здании Провиантских складов. В его коллекции более 890 000 экспонатов, включая археологические артефакты. Музей включает несколько филиалов, таких как Музей археологии и Центр Гиляровского, а также Библиотеку имени Добролюбова и Гербовый зал города. Здесь регулярно проходят выставки, спектакли, экскурсии и лекции, а также организуются мероприятия для детей.

Как добраться

Ближайшая станция метро «​Парк культуры» в 2-х минутах ходьбы.

Парковка

Для посетителей не предусмотрено парковки.