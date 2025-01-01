Музей Оптических Иллюзий в Москве — интерактивное пространство, где оптические эффекты создают эффект погружения в фантастические миры.
Расположенный рядом с канатной дорогой у знаменитой смотровой площадки, музей предлагает путешествие по сказочному лесу, тайнам Древнего Египта, затонувшей Атлантиде и другим удивительным местам. Гости могут сделать эффектные фотографии, оказавшись на ладони Кинг-Конга или спускаясь на сноуборде с Воробьёвых гор.
Пространство открыто для посетителей каждый день, предлагая необычный формат досуга для детей и взрослых.
Как добраться
Станция метро «Воробьёвы горы» в 10-ти минутах ходьбы.
Парковка
Для посетителей не предусмотрено парковки.