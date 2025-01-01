Музей Павла и Сергея Третьяковых расположен в уютном особняке в центре Москвы, в Первом Голутвинском переулке — именно здесь родилась знаменитая династия, подарившая стране одну из самых влиятельных художественных коллекций. После реставрации здание превратилось в современное музейное пространство, которое не просто рассказывает о братьях, но и воссоздаёт атмосферу их эпохи.

Экспозиция распределена по двум этажам. Первый — интерактивный: здесь можно познакомиться с семейной хроникой, увидеть документы, фотографии и материалы, раскрывающие предпринимательскую деятельность Третьяковых. Второй этаж посвящён более личному — предметам быта, семейной переписке и истории формирования коллекций. Павел сосредоточился на русском искусстве, а Сергей увлекался европейской живописью, и это разделение отражается в характере экспозиции.

Как добраться

Ближайшие станции метро — «Полянка» (7–10 минут пешком), «Октябрьская», «Третьяковская» и «Парк культуры» — в пределах 10–15 минут пешком.

Парковка

Парковка в районе городская, платная, количество мест ограничено. Ближайшие парковочные зоны находятся вдоль 1-го Голутвинского переулка и на улице Большая Полянка. Рекомендуется использовать общественный транспорт или такси, так как свободные места для парковки могут отсутствовать, особенно в будни.