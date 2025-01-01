Музей Сергея Прокофьева, одного из величайших композиторов XX века, открылся в 2008 году в доме на Камергерском переулке, где он жил с 1947 по 1953 год. Здесь Прокофьев работал над балетом «Сказ о каменном цветке» и Седьмой симфонией, встречался с друзьями-музыкантами, такими как Святослав Рихтер и Мстислав Ростропович.

Основа музея — архив и личные вещи композитора, переданные его вдовой Мирой Мендельсон-Прокофьевой в 1968 году. Воссоздан рабочий кабинет Прокофьева, а сам музей стал центром музыкальных вечеров, образовательных программ для детей и молодежи, включая интерактивные занятия и экскурсии.

В 2016 году, к 125-летию со дня рождения композитора, открылась экспозиция «Сергей Прокофьев — композитор, опередивший время». Музей входит во Всероссийское музейное объединение музыкальной культуры имени М.И. Глинки.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Охотный Ряд», «Театральная» в 5-ти минутах ходьбы, «​Площадь Революции» в 10-ти минутах.

Парковка

Возле музея Прокофьева нет парковки.