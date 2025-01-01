Музей пряника — интерактивное пространство в самом сердце Москвы, расположенное в историческом особняке XVII века, некогда принадлежавшем князьям Юсуповым. Здесь традиции пряничного ремесла обретают новую жизнь: от старинных форм и рецептов до авторских мастер-классов и съедобных сувениров.

Посетители погружаются в атмосферу уюта и русских кулинарных традиций, узнают о символике пряничных узоров, поучаствуют в творческих занятиях и даже смогут забрать с собой собственноручно украшенный пряник. Пространство подходит для семейных выходных, детских групп, школьных экскурсий и тематических мероприятий.

Как добраться

Ближайшие станции метро — «Красные Ворота», «Тургеневская», «Чистые пруды» и «Сретенский бульвар» — находятся в 10–12 минутах пешком.

Парковка

Рядом с музеем доступны городские платные парковки. В будни рекомендуется учитывать возможную загруженность в дневное и вечернее время.