Государственный музей А.С. Пушкина — один из ведущих культурных центров Москвы и России. В его состав входят пять филиалов: Мемориальная квартира А.С. Пушкина и А. Белого на Арбате, Дом-музей И.С. Тургенева на Остоженке, Дом-музей В.Л. Пушкина на Старой Басманной и Выставочные залы в Денежном переулке.

Основной комплекс музея расположен в архитектурном памятнике начала XIX века — усадьбе Хрущёвых-Селезнёвых на Пречистенке, 12/2. Здесь размещаются постоянные экспозиции «Пушкин и его эпоха» и «Сказки Пушкина», выставочные пространства, концертный и конференц-залы, а также фонды с Открытыми хранениям редких книг, произведений искусства и уникальных коллекций.

Атриум, объединяющий музейные здания под стеклянным куполом, был открыт в 1999 году и используется для масштабных культурных мероприятий.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Кропоткинская» в 5-ти минутах ходьбы, «Смоленская» и «Арбатская» в 15-ти минутах ходьбы.

Парковка

Возле музея есть небольшие общественные платные парковки.