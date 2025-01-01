Музей русского импрессионизма — современное арт-пространство, расположенное в здании бывшей фабрики «Большевик», преобразованной в уникальный архитектурный объект с круглой формой и светлыми галереями. Здесь собрана одна из самых полных коллекций работ русских импрессионистов — от Коровина и Грабаря до Кустодиева и Левитана.

Выставочные залы разделены по уровням, что позволяет буквально путешествовать по эпохам и сюжетам. Постоянная экспозиция дополняется временными выставками, которые открывают неожиданные грани импрессионизма и других направлений. Музей активно работает с публикой: проводит мастер-классы, лекции, кинопоказы и музыкальные перформансы, делает акцент на доступность и инклюзивность.

Как добраться

До музея удобно дойти пешком от станции метро «Белорусская» (≋10 минут).

Парковка

Доступна уличная парковка по улице Скаковой. По выходным посетители музея могут воспользоваться бесплатной парковкой во внутреннем дворе комплекса «Большевик» (при наличии билета в музей).