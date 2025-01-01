Музей семьи Великого князя Константина Константиновича Романова — камерное музейное пространство в селе Осташёво Волоколамского округа стало важной частью культурной карты Подмосковья, открывшись в 2022 году в здании бывшего земского училища. Здесь воссоздана атмосфера дореволюционного быта и рассказывается о малоизвестной, но значимой ветви династии Романовых — Константиновичах.

Экспозиция охватывает темы семейной жизни, просветительской и благотворительной деятельности великокняжеской семьи. Посетители могут увидеть редкие фотографии, письма, элементы формы и предметы интерьера, а также узнать о вкладе князя Олега Константиновича, погибшего на фронте в 1914 году. Музей активно используется как площадка для культурных встреч, образовательных мероприятий, лекций и исторических экскурсий, в том числе в рамках проекта «Императорский маршрут».

Как добраться

На автомобиле: из Москвы — около 2 часов по Новорижскому шоссе в сторону Волоколамска, далее по указателям до села Осташёво.

Общественным транспортом: электричка до Волоколамска, затем автобус или такси до Осташёво.

Парковка

Возле музея есть свободная открытая парковка. Территория не ограничена, что удобно для приезжающих на личном транспорте — особенно в составе экскурсионных групп.