Музей школы и детства находится в усадебном флигеле Императорского имения «Ильинское-Усово» в Подмосковье. Основанный в 1873 году по инициативе Императрицы Марии Александровны, музей охватывает историю образования в России в период правления Александра II, Александра III и Николая II. Экспозиция включает более 400 уникальных предметов, фотографий и документов, посвященных развитию начального и среднего образования, а также реформам в этой сфере.

Особое внимание уделено системе образования для детей из дворянских семей, а также реформам, направленным на доступность начального образования для всех слоев населения. Музей также освещает участие Романовых в покровительстве образовательным учреждениям.

Музей является частью музейного кластера «Императорское имение «Ильинское-Усово», который также включает другие исторические объекты. Музей открыт для посещений с вторника по воскресенье. Экскурсии проводятся три раза в неделю.

Как добраться

ЖД станция «Усово» в 15-ти минутах ходьбы.

Парковка

Возле музея есть бесплатная 45-местная парковка.