Музей современного искусства «Гараж», основанный в 2008 году Дарьей Жуковой и Романом Абрамовичем, получил свое название благодаря первоначальному расположению в здании Бахметьевского гаража в Москве.

Основные направления деятельности музея включают исследование и архивирование российской арт-сцены, издание книг о современной культуре, организацию лекций, кинопоказов и образовательных программ. В 2024 году музей приступил к созданию собственной коллекции произведений искусства.

Сегодня музей расположен в здании бывшего ресторана «Времена года», которое было преобразовано по проекту архитектора Рема Колхаса и архитектурного бюро OMA из Нидерландов.

Как добраться

Ближайшая станция метро «Октябрьская» в 15-ти минутах ходьбы.

Парковка

Музей располагается в парке Горького, парковки возле музея нет.