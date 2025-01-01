Усадьба «Архангельское» — историко-культурный комплекс в Москвовской области, один из величественнейших дворцово-парковых ансамблей России. Построенная в стиле классицизма, она сочетает роскошь аристократической эпохи, французский парк с мраморными статуями, виды на Москву-реку и богатую коллекцию живописи, скульптуры и антиквариата.

Это не просто музей — это прогулка сквозь столетия: дворец семьи Юсуповых, театральный зал, храм Михаила Архангела и вечнозелёные аллеи создают атмосферу уходящей эпохи. Здесь проходят выставки, фестивали, концерты под открытым небом и камерные события.

Как добраться

На автомобиле: ~30–40 минут от центра Москвы по Новорижскому или Волоколамскому шоссе до поворота на Ильинскому шоссе

На электричке: до станции «Павшино» или «Тушино», далее на автобусе или такси

Также доступен городской транспорт от метро «Строгино» или «Тушинская»

Парковка

Охраняемая парковка у главного входа (платная). В выходные возможна загруженность — рекомендуем приезжать пораньше.