Усадьба «Архангельское» — историко-культурный комплекс в Москвовской области, один из величественнейших дворцово-парковых ансамблей России. Построенная в стиле классицизма, она сочетает роскошь аристократической эпохи, французский парк с мраморными статуями, виды на Москву-реку и богатую коллекцию живописи, скульптуры и антиквариата.
Это не просто музей — это прогулка сквозь столетия: дворец семьи Юсуповых, театральный зал, храм Михаила Архангела и вечнозелёные аллеи создают атмосферу уходящей эпохи. Здесь проходят выставки, фестивали, концерты под открытым небом и камерные события.
Как добраться
Парковка
Охраняемая парковка у главного входа (платная). В выходные возможна загруженность — рекомендуем приезжать пораньше.