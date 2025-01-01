Музей «В Тишине» — уникальное пространство в Москве, погружающее в мир ощущений через отсутствие слуха, где обостряются другие чувства: обоняние, осязание, вкус и зрение. Музей создаёт атмосферу толерантности и саморазмышлений, предлагая интерактивные экскурсии, мастер-классы, квесты для взрослых и детей, а также романтические свидания в тишине. В дополнение к этим активностям предлагаются выгодные комбо-программы.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Добрынинская» и «Серпуховская» в 5-ти минутах ходьбы.

Парковка

Возле музея есть небольшая общественная платная парковка.