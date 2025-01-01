Меню
Киноафиша Москвы Театры и концертные площадки Музей «В Тишине»

Музей «В Тишине»

Москва
Адрес
Москва, Пятницкая, 76
Телефон

+7 925 859 44 45

О месте

Музей «В Тишине» — уникальное пространство в Москве, погружающее в мир ощущений через отсутствие слуха, где обостряются другие чувства: обоняние, осязание, вкус и зрение. Музей создаёт атмосферу толерантности и саморазмышлений, предлагая интерактивные экскурсии, мастер-классы, квесты для взрослых и детей, а также романтические свидания в тишине. В дополнение к этим активностям предлагаются выгодные комбо-программы.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Добрынинская» и «Серпуховская» в 5-ти минутах ходьбы.

Парковка

Возле музея есть небольшая общественная платная парковка.

Афиша Музей «В Тишине»

15 августа
Два мастер-класса мастер-класс
11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
Экскурсия + квест + шоколадный мастер-класс экскурсия, мастер-класс
11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1850 ₽
Комбо: шоколадный мастер-класс + интерактивная экскурсия экскурсия, мастер-класс
11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽
Свидание «В Тишине» + Два мастер-класса мастер-класс, интерактивный
11:00 от 5500 ₽ 14:00 от 5500 ₽ 17:00 от 6000 ₽
Экскурсия + квест + арома мастер-класс экскурсия, мастер-класс
11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1850 ₽
Комбо: квест + интерактивная экскурсия экскурсия, интерактивный
11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽
Необычная познавательная экскурсия «В Тишине» экскурсия
11:00 от 350 ₽ 12:00 от 350 ₽ 13:00 от 350 ₽ 14:00 от 350 ₽ 15:00 от 350 ₽ 16:00 от 350 ₽ 17:00 от 450 ₽ 18:00 от 450 ₽ 19:00 от 450 ₽
Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы» (творческая экскурсия) мастер-класс
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Комбо «Все программы»: два мастер-класса + квест + интерактивная экскурсия экскурсия, мастер-класс
11:00 от 2100 ₽ 12:00 от 2100 ₽ 13:00 от 2100 ₽ 14:00 от 2100 ₽ 15:00 от 2100 ₽ 16:00 от 2100 ₽
Квест «Миссия невыполнима» экскурсия, мастер-класс
11:00 от 625 ₽ 12:00 от 625 ₽ 13:00 от 625 ₽ 14:00 от 625 ₽ 15:00 от 625 ₽ 16:00 от 625 ₽ 17:00 от 750 ₽ 18:00 от 750 ₽ 19:00 от 750 ₽
Мастер-класс «Угадай аромат» (творческая экскурсия) мастер-класс
12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
Свидание в Тишине + мастер-класс мастер-класс, интерактивный
12:00 от 4500 ₽ 15:00 от 4500 ₽
Свидание в Тишине экскурсия
14:00 от 3500 ₽ 17:00 от 4000 ₽
16 августа
Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы» (творческая экскурсия) мастер-класс
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Комбо: шоколадный мастер-класс + интерактивная экскурсия экскурсия, мастер-класс
11:00 от 1200 ₽ 12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽
Необычная познавательная экскурсия «В Тишине» экскурсия
11:00 от 450 ₽ 12:00 от 450 ₽ 13:00 от 450 ₽ 14:00 от 450 ₽ 15:00 от 450 ₽ 16:00 от 450 ₽ 17:00 от 450 ₽ 18:00 от 450 ₽ 19:00 от 450 ₽
Комбо: квест + интерактивная экскурсия экскурсия, интерактивный
11:00 от 1200 ₽ 12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽
Экскурсия + квест + арома мастер-класс экскурсия, мастер-класс
11:00 от 1850 ₽ 12:00 от 1850 ₽ 13:00 от 1850 ₽ 14:00 от 1850 ₽ 15:00 от 1850 ₽ 16:00 от 1850 ₽ 17:00 от 1850 ₽
Экскурсия + квест + шоколадный мастер-класс экскурсия, мастер-класс
11:00 от 1850 ₽ 12:00 от 1850 ₽ 13:00 от 1850 ₽ 14:00 от 1850 ₽ 15:00 от 1850 ₽ 16:00 от 1850 ₽ 17:00 от 1850 ₽
Два мастер-класса мастер-класс
11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
Комбо «Все программы»: два мастер-класса + квест + интерактивная экскурсия экскурсия, мастер-класс
11:00 от 2250 ₽ 12:00 от 2250 ₽ 13:00 от 2250 ₽ 14:00 от 2250 ₽ 15:00 от 2250 ₽ 16:00 от 2250 ₽
Квест «Миссия невыполнима» экскурсия, мастер-класс
11:00 от 750 ₽ 12:00 от 750 ₽ 13:00 от 750 ₽ 14:00 от 750 ₽ 15:00 от 750 ₽ 16:00 от 750 ₽ 17:00 от 750 ₽ 18:00 от 750 ₽ 19:00 от 750 ₽
Мастер-класс «Угадай аромат» (творческая экскурсия) мастер-класс
12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
17 августа
Экскурсия + квест + шоколадный мастер-класс экскурсия, мастер-класс
11:00 от 1850 ₽ 12:00 от 1850 ₽ 13:00 от 1850 ₽ 14:00 от 1850 ₽ 15:00 от 1850 ₽ 16:00 от 1850 ₽ 17:00 от 1850 ₽
Комбо: шоколадный мастер-класс + интерактивная экскурсия экскурсия, мастер-класс
11:00 от 1200 ₽ 12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽
Комбо: квест + интерактивная экскурсия экскурсия, интерактивный
11:00 от 1200 ₽ 12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽
Два мастер-класса мастер-класс
11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
Необычная познавательная экскурсия «В Тишине» экскурсия
11:00 от 450 ₽ 12:00 от 450 ₽ 13:00 от 450 ₽ 14:00 от 450 ₽ 15:00 от 450 ₽ 16:00 от 450 ₽ 17:00 от 450 ₽ 18:00 от 450 ₽ 19:00 от 450 ₽
Экскурсия + квест + арома мастер-класс экскурсия, мастер-класс
11:00 от 1850 ₽ 12:00 от 1850 ₽ 13:00 от 1850 ₽ 14:00 от 1850 ₽ 15:00 от 1850 ₽ 16:00 от 1850 ₽ 17:00 от 1850 ₽
Комбо «Все программы»: два мастер-класса + квест + интерактивная экскурсия экскурсия, мастер-класс
11:00 от 2250 ₽ 12:00 от 2250 ₽ 13:00 от 2250 ₽ 14:00 от 2250 ₽ 15:00 от 2250 ₽ 16:00 от 2250 ₽
Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы» (творческая экскурсия) мастер-класс
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Квест «Миссия невыполнима» экскурсия, мастер-класс
11:00 от 750 ₽ 12:00 от 750 ₽ 13:00 от 750 ₽ 14:00 от 750 ₽ 15:00 от 750 ₽ 16:00 от 750 ₽ 17:00 от 750 ₽ 18:00 от 750 ₽ 19:00 от 750 ₽
Мастер-класс «Угадай аромат» (творческая экскурсия) мастер-класс
12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
18 августа
Комбо: квест + интерактивная экскурсия экскурсия, интерактивный
11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽
Два мастер-класса мастер-класс
11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
Необычная познавательная экскурсия «В Тишине» экскурсия
11:00 от 350 ₽ 12:00 от 350 ₽ 13:00 от 350 ₽ 14:00 от 350 ₽ 15:00 от 350 ₽ 16:00 от 350 ₽ 17:00 от 350 ₽ 18:00 от 350 ₽ 19:00 от 350 ₽
Экскурсия + квест + арома мастер-класс экскурсия, мастер-класс
11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
Комбо «Все программы»: два мастер-класса + квест + интерактивная экскурсия экскурсия, мастер-класс
11:00 от 2100 ₽ 12:00 от 2100 ₽ 13:00 от 2100 ₽ 14:00 от 2100 ₽ 15:00 от 2100 ₽ 16:00 от 2100 ₽
Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы» (творческая экскурсия) мастер-класс
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Экскурсия + квест + шоколадный мастер-класс экскурсия, мастер-класс
11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
Квест «Миссия невыполнима» экскурсия, мастер-класс
11:00 от 625 ₽ 12:00 от 625 ₽ 13:00 от 625 ₽ 14:00 от 625 ₽ 15:00 от 625 ₽ 16:00 от 625 ₽ 17:00 от 625 ₽ 18:00 от 625 ₽ 19:00 от 625 ₽
Комбо: шоколадный мастер-класс + интерактивная экскурсия экскурсия, мастер-класс
11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽
Свидание в Тишине + мастер-класс мастер-класс, интерактивный
12:00 от 4500 ₽ 15:00 от 4500 ₽ 18:00 от 4500 ₽
Мастер-класс «Угадай аромат» (творческая экскурсия) мастер-класс
12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
Свидание в Тишине экскурсия
14:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
Свидание «В Тишине» + Два мастер-класса мастер-класс, интерактивный
14:00 от 5500 ₽ 17:00 от 5500 ₽
19 августа
Комбо «Все программы»: два мастер-класса + квест + интерактивная экскурсия экскурсия, мастер-класс
11:00 от 2100 ₽ 12:00 от 2100 ₽ 13:00 от 2100 ₽ 14:00 от 2100 ₽ 15:00 от 2100 ₽ 16:00 от 2100 ₽
Комбо: квест + интерактивная экскурсия экскурсия, интерактивный
11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽
Экскурсия + квест + арома мастер-класс экскурсия, мастер-класс
11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
Свидание «В Тишине» + Два мастер-класса мастер-класс, интерактивный
11:00 от 5500 ₽ 14:00 от 5500 ₽ 17:00 от 5500 ₽
Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы» (творческая экскурсия) мастер-класс
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Два мастер-класса мастер-класс
11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
Квест «Миссия невыполнима» экскурсия, мастер-класс
11:00 от 625 ₽ 12:00 от 625 ₽ 13:00 от 625 ₽ 14:00 от 625 ₽ 15:00 от 625 ₽ 16:00 от 625 ₽ 17:00 от 625 ₽ 18:00 от 625 ₽ 19:00 от 625 ₽
Необычная познавательная экскурсия «В Тишине» экскурсия
11:00 от 350 ₽ 12:00 от 350 ₽ 13:00 от 350 ₽ 14:00 от 350 ₽ 15:00 от 350 ₽ 16:00 от 350 ₽ 17:00 от 350 ₽ 18:00 от 350 ₽ 19:00 от 350 ₽
Комбо: шоколадный мастер-класс + интерактивная экскурсия экскурсия, мастер-класс
11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽
Экскурсия + квест + шоколадный мастер-класс экскурсия, мастер-класс
11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
Свидание в Тишине + мастер-класс мастер-класс, интерактивный
12:00 от 4500 ₽ 15:00 от 4500 ₽ 18:00 от 4500 ₽
Мастер-класс «Угадай аромат» (творческая экскурсия) мастер-класс
12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
Свидание в Тишине экскурсия
14:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
20 августа
Два мастер-класса мастер-класс
11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
Комбо: шоколадный мастер-класс + интерактивная экскурсия экскурсия, мастер-класс
11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽
Необычная познавательная экскурсия «В Тишине» экскурсия
11:00 от 350 ₽ 12:00 от 350 ₽ 13:00 от 350 ₽ 14:00 от 350 ₽ 15:00 от 350 ₽ 16:00 от 350 ₽ 17:00 от 350 ₽ 18:00 от 350 ₽ 19:00 от 350 ₽
Квест «Миссия невыполнима» экскурсия, мастер-класс
11:00 от 625 ₽ 12:00 от 625 ₽ 13:00 от 625 ₽ 14:00 от 625 ₽ 15:00 от 625 ₽ 16:00 от 625 ₽ 17:00 от 625 ₽ 18:00 от 625 ₽ 19:00 от 625 ₽
Комбо «Все программы»: два мастер-класса + квест + интерактивная экскурсия экскурсия, мастер-класс
11:00 от 2100 ₽ 12:00 от 2100 ₽ 13:00 от 2100 ₽ 14:00 от 2100 ₽ 15:00 от 2100 ₽ 16:00 от 2100 ₽
Комбо: квест + интерактивная экскурсия экскурсия, интерактивный
11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽
Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы» (творческая экскурсия) мастер-класс
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Экскурсия + квест + арома мастер-класс экскурсия, мастер-класс
11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
Свидание «В Тишине» + Два мастер-класса мастер-класс, интерактивный
11:00 от 5500 ₽ 14:00 от 5500 ₽ 17:00 от 5500 ₽
Экскурсия + квест + шоколадный мастер-класс экскурсия, мастер-класс
11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
Мастер-класс «Угадай аромат» (творческая экскурсия) мастер-класс
12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
Свидание в Тишине + мастер-класс мастер-класс, интерактивный
12:00 от 4500 ₽ 15:00 от 4500 ₽ 18:00 от 4500 ₽
Свидание в Тишине экскурсия
14:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
21 августа
Экскурсия + квест + шоколадный мастер-класс экскурсия, мастер-класс
11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
Комбо: квест + интерактивная экскурсия экскурсия, интерактивный
11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽
Экскурсия + квест + арома мастер-класс экскурсия, мастер-класс
11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
Свидание «В Тишине» + Два мастер-класса мастер-класс, интерактивный
11:00 от 5500 ₽ 14:00 от 5500 ₽ 17:00 от 5500 ₽
Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы» (творческая экскурсия) мастер-класс
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Квест «Миссия невыполнима» экскурсия, мастер-класс
11:00 от 625 ₽ 12:00 от 625 ₽ 13:00 от 625 ₽ 14:00 от 625 ₽ 15:00 от 625 ₽ 16:00 от 625 ₽ 17:00 от 625 ₽ 18:00 от 625 ₽ 19:00 от 625 ₽
Необычная познавательная экскурсия «В Тишине» экскурсия
11:00 от 350 ₽ 12:00 от 350 ₽ 13:00 от 350 ₽ 14:00 от 350 ₽ 15:00 от 350 ₽ 16:00 от 350 ₽ 17:00 от 350 ₽ 18:00 от 350 ₽ 19:00 от 350 ₽
Комбо: шоколадный мастер-класс + интерактивная экскурсия экскурсия, мастер-класс
11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽
Комбо «Все программы»: два мастер-класса + квест + интерактивная экскурсия экскурсия, мастер-класс
11:00 от 2100 ₽ 12:00 от 2100 ₽ 13:00 от 2100 ₽ 14:00 от 2100 ₽ 15:00 от 2100 ₽ 16:00 от 2100 ₽
Два мастер-класса мастер-класс
11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
Мастер-класс «Угадай аромат» (творческая экскурсия) мастер-класс
12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
Свидание в Тишине + мастер-класс мастер-класс, интерактивный
12:00 от 4500 ₽ 15:00 от 4500 ₽ 18:00 от 4500 ₽
Свидание в Тишине экскурсия
14:00 от 3500 ₽ 17:00 от 3500 ₽ 19:00 от 3500 ₽
22 августа
Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы» (творческая экскурсия) мастер-класс
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Свидание «В Тишине» + Два мастер-класса мастер-класс, интерактивный
11:00 от 5500 ₽ 14:00 от 5500 ₽ 17:00 от 6000 ₽
Два мастер-класса мастер-класс
11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
Комбо: квест + интерактивная экскурсия экскурсия, интерактивный
11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽
Комбо: шоколадный мастер-класс + интерактивная экскурсия экскурсия, мастер-класс
11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽
Экскурсия + квест + шоколадный мастер-класс экскурсия, мастер-класс
11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1850 ₽
Квест «Миссия невыполнима» экскурсия, мастер-класс
11:00 от 625 ₽ 12:00 от 625 ₽ 13:00 от 625 ₽ 14:00 от 625 ₽ 15:00 от 625 ₽ 16:00 от 625 ₽ 17:00 от 750 ₽ 18:00 от 750 ₽ 19:00 от 750 ₽
Экскурсия + квест + арома мастер-класс экскурсия, мастер-класс
11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1850 ₽
Комбо «Все программы»: два мастер-класса + квест + интерактивная экскурсия экскурсия, мастер-класс
11:00 от 2100 ₽ 12:00 от 2100 ₽ 13:00 от 2100 ₽ 14:00 от 2100 ₽ 15:00 от 2100 ₽ 16:00 от 2100 ₽
Необычная познавательная экскурсия «В Тишине» экскурсия
11:00 от 350 ₽ 12:00 от 350 ₽ 13:00 от 350 ₽ 14:00 от 350 ₽ 15:00 от 350 ₽ 16:00 от 350 ₽ 17:00 от 450 ₽ 18:00 от 450 ₽ 19:00 от 450 ₽
Мастер-класс «Угадай аромат» (творческая экскурсия) мастер-класс
12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
Свидание в Тишине + мастер-класс мастер-класс, интерактивный
12:00 от 4500 ₽ 15:00 от 4500 ₽ 18:00 от 5000 ₽
Свидание в Тишине экскурсия
14:00 17:00 от 4000 ₽ 19:00 от 4000 ₽
23 августа
Экскурсия + квест + шоколадный мастер-класс экскурсия, мастер-класс
11:00 от 1850 ₽ 12:00 от 1850 ₽ 13:00 от 1850 ₽ 14:00 от 1850 ₽ 15:00 от 1850 ₽ 16:00 от 1850 ₽ 17:00 от 1850 ₽
Экскурсия + квест + арома мастер-класс экскурсия, мастер-класс
11:00 от 1850 ₽ 12:00 от 1850 ₽ 13:00 от 1850 ₽ 14:00 от 1850 ₽ 15:00 от 1850 ₽ 16:00 от 1850 ₽ 17:00 от 1850 ₽
Комбо: квест + интерактивная экскурсия экскурсия, интерактивный
11:00 от 1200 ₽ 12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽
Комбо «Все программы»: два мастер-класса + квест + интерактивная экскурсия экскурсия, мастер-класс
11:00 от 2250 ₽ 12:00 от 2250 ₽ 13:00 от 2250 ₽ 14:00 от 2250 ₽ 15:00 от 2250 ₽ 16:00 от 2250 ₽
Необычная познавательная экскурсия «В Тишине» экскурсия
11:00 от 450 ₽ 12:00 от 450 ₽ 13:00 от 450 ₽ 14:00 от 450 ₽ 15:00 от 450 ₽ 16:00 от 450 ₽ 17:00 от 450 ₽ 18:00 от 450 ₽ 19:00 от 450 ₽
Два мастер-класса мастер-класс
11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
Квест «Миссия невыполнима» экскурсия, мастер-класс
11:00 от 750 ₽ 12:00 от 750 ₽ 13:00 от 750 ₽ 14:00 от 750 ₽ 15:00 от 750 ₽ 16:00 от 750 ₽ 17:00 от 750 ₽ 18:00 от 750 ₽ 19:00 от 750 ₽
Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы» (творческая экскурсия) мастер-класс
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Комбо: шоколадный мастер-класс + интерактивная экскурсия экскурсия, мастер-класс
11:00 от 1200 ₽ 12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽
Мастер-класс «Угадай аромат» (творческая экскурсия) мастер-класс
12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
24 августа
Экскурсия + квест + шоколадный мастер-класс экскурсия, мастер-класс
11:00 от 1850 ₽ 12:00 от 1850 ₽ 13:00 от 1850 ₽ 14:00 от 1850 ₽ 15:00 от 1850 ₽ 16:00 от 1850 ₽ 17:00 от 1850 ₽
Комбо: квест + интерактивная экскурсия экскурсия, интерактивный
11:00 от 1200 ₽ 12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽
Экскурсия + квест + арома мастер-класс экскурсия, мастер-класс
11:00 от 1850 ₽ 12:00 от 1850 ₽ 13:00 от 1850 ₽ 14:00 от 1850 ₽ 15:00 от 1850 ₽ 16:00 от 1850 ₽ 17:00 от 1850 ₽
Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы» (творческая экскурсия) мастер-класс
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Квест «Миссия невыполнима» экскурсия, мастер-класс
11:00 от 750 ₽ 12:00 от 750 ₽ 13:00 от 750 ₽ 14:00 от 750 ₽ 15:00 от 750 ₽ 16:00 от 750 ₽ 17:00 от 750 ₽ 18:00 от 750 ₽ 19:00 от 750 ₽
Необычная познавательная экскурсия «В Тишине» экскурсия
11:00 от 450 ₽ 12:00 от 450 ₽ 13:00 от 450 ₽ 14:00 от 450 ₽ 15:00 от 450 ₽ 16:00 от 450 ₽ 17:00 от 450 ₽ 18:00 от 450 ₽ 19:00 от 450 ₽
Комбо: шоколадный мастер-класс + интерактивная экскурсия экскурсия, мастер-класс
11:00 от 1200 ₽ 12:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽
Комбо «Все программы»: два мастер-класса + квест + интерактивная экскурсия экскурсия, мастер-класс
11:00 от 2250 ₽ 12:00 от 2250 ₽ 13:00 от 2250 ₽ 14:00 от 2250 ₽ 15:00 от 2250 ₽ 16:00 от 2250 ₽
Два мастер-класса мастер-класс
11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
Мастер-класс «Угадай аромат» (творческая экскурсия) мастер-класс
12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
25 августа
Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы» (творческая экскурсия) мастер-класс
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Квест «Миссия невыполнима» экскурсия, мастер-класс
11:00 от 625 ₽ 12:00 от 625 ₽ 13:00 от 625 ₽ 14:00 от 625 ₽ 15:00 от 625 ₽ 16:00 от 625 ₽ 17:00 от 625 ₽ 18:00 от 625 ₽ 19:00 от 625 ₽
Два мастер-класса мастер-класс
11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
Свидание «В Тишине» + Два мастер-класса мастер-класс, интерактивный
11:00 от 5500 ₽ 14:00 от 5500 ₽ 17:00 от 5500 ₽
Экскурсия + квест + арома мастер-класс экскурсия, мастер-класс
11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
Комбо: квест + интерактивная экскурсия экскурсия, интерактивный
11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽
Комбо «Все программы»: два мастер-класса + квест + интерактивная экскурсия экскурсия, мастер-класс
11:00 от 2100 ₽ 12:00 от 2100 ₽ 13:00 от 2100 ₽ 14:00 от 2100 ₽ 15:00 от 2100 ₽ 16:00 от 2100 ₽
Экскурсия + квест + шоколадный мастер-класс экскурсия, мастер-класс
11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
Комбо: шоколадный мастер-класс + интерактивная экскурсия экскурсия, мастер-класс
11:00 от 1100 ₽ 12:00 от 1100 ₽ 13:00 от 1100 ₽ 14:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽ 17:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽
Необычная познавательная экскурсия «В Тишине» экскурсия
11:00 от 350 ₽ 12:00 от 350 ₽ 13:00 от 350 ₽ 14:00 от 350 ₽ 15:00 от 350 ₽ 16:00 от 350 ₽ 17:00 от 350 ₽ 18:00 от 350 ₽ 19:00 от 350 ₽
Мастер-класс «Угадай аромат» (творческая экскурсия) мастер-класс
12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
Свидание в Тишине + мастер-класс мастер-класс, интерактивный
12:00 от 4500 ₽