Музей военной формы — культурное пространство Российского военно-исторического общества, расположенное в исторической усадьбе Тургеневых-Боткиных в центре Москвы.

Открытый в 2017 году, музей не только знакомит посетителей с редкими образцами военной формы, но и функционирует как многофункциональная площадка для деловых, образовательных и праздничных мероприятий. Здесь проходят встречи, семинары, выставки, концерты и даже исторические балы, что делает локацию уникальной точкой притяжения для разных аудиторий.

Кафе и буфет

Для посетителей музея работает кофейня «Фёдор» с интерьером в винтажном стиле.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Баррикадная», «Арбатская», «Краснопресненская» в 15-ти минутах ходьбы.

Парковка

Для посетителей не предусмотрено парковки.