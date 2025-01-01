Московский государственный объединённый музей-заповедник «Коломенское» объединяет памятники истории, архитектуры и археологии на территории древнего поселения Коломенское — одного из старейших мест проживания человека в пределах современной Москвы. Основанный в 1923 году, музей стал крупнейшим историко-культурным комплексом столицы.
Среди главных достопримечательностей — церковь Вознесения Господня (1532 г.), признанная шедевром русской архитектуры, а также храмы XVI века, построенные при царствующей династии. Особое место занимает реконструированный деревянный дворец царя Алексея Михайловича, воссозданный по чертежам XVII века.
Музей-заповедник — это не только историческая территория, но и современное культурное пространство. Здесь проходят выставки, фестивали, театральные постановки, образовательные программы и экскурсии. В 2023 году музей отметил 100-летний юбилей.
Расписание работы
Парк «Коломенское» открыт ежедневно с 5:30 до 22:00. Выставки в музее-заповеднике работают со вторника по воскресенье с 10:00 до 18:00.
Как добраться
Станция метро «Коломенская» находится в 10-ти минутах ходьбы. Ближайшая остановка транспорта «Центр московского долголетия» в 2-х минутах ходьбы.
Парковка
Для посетителей не предусмотрено парковки, продумайте заранее, где оставить автомобиль.
Музей-заповедник «Коломенское» — это не просто музей под открытым небом, а кусочек древней Руси. Здесь деревянные терема, старинные храмы, а огромные дубы перешептываются о прошлом. Прогулка по этим местам — не экскурсия, а путешествие во времени. Рассказываем, как добраться на метро и что посмотреть.
Машина времени или путешествие в Коломенское: почему стоит посетить музей-заповедник юге Москвы