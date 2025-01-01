«Музыкальная квартира на Тверской» — концертная площадка Москонцерта, расположенная в историческом здании в центре Москвы. Открытая 30 июня 2023 года, она предлагает разнообразные мероприятия: детские спектакли, литературные вечера и концерты. В ближайшем будущем здесь откроется музейный кабинет писателя-сатирика М.М. Жванецкого, а также фотогалерея и тематическая фотозона с редкими снимками. Атмосфера камерности и душевности создаёт уникальное пространство, где каждый гость почувствует себя частью события.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Маяковская» в 5-ти минутах ходьбы, «Белорусская» в 10-ти минутах.

Парковка

Для посетителей не предусмотрено парковки, продумайте заранее, где оставить автомобиль.