Московский академический Музыкальный театр (МАМТ) им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко — ведущая площадка оперы и балета с 90-летней историей. Театр объединил труппы двух реформаторов сценического искусства, сделав оперу и балет выразительными и драматургически насыщенными.

На его сцене выступали и продолжают выступать выдающиеся артисты, режиссеры и дирижеры. В 2006 году завершена масштабная реконструкция, превратившая театр в одно из самых современных и технически оснащенных культурных пространств Москвы.

Как добраться

Ближайшие станции метро «​Пушкинская», «Тверская», «Чеховская» в 5-ти минутах ходьбы.

Парковка

Для посетителей е предусмотрено парковки.