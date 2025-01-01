Ресторан Myst — стильное место с минималистичным интерьером и расслабляющей фоновой музыкой. Летом гостей приглашает просторная зелёная веранда, идеально подходящая для комфортного отдыха. Myst гармонично сочетает гастрономию и вечеринки, создавая атмосферу, где можно насладиться изысканными блюдами и провести время в непринуждённой обстановке.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Белорусская» в 5-ти минутах ходьбы, «Маяковская» в 10-ти минутах.

Парковка

Для посетителей не предусмотрено парковки.