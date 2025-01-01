Гостиница «Националь» — исторический памятник архитектуры в центре Москвы с видом на Кремль и Красную площадь. В шаговой доступности находятся Большой театр, собор Василия Блаженного и Старый Арбат.

Отель принимал многих известных гостей — государственных лидеров, политиков, деятелей культуры, бизнесменов и артистов. В марте 1918 года здесь размещалось первое Советское правительство во главе с В.И. Лениным.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Охотный Ряд» в минуте ходьбы, «​Театральная» и «Площадь Революции» в 5-ти минутах ходьбы.

Парковка

Для посетителей не предусмотрено парковки.