Наивно? Очень — это проект, расположенный в центре дизайна Artplay, который посвящен творческому миру людей с особенностями развития. Этот проект стремится продемонстрировать уникальные таланты и возможности, раскрывая их через искусство и творчество. Здесь организуются выставки, мастер-классы и различные культурные события, которые вдохновляют на взаимодействие и осознание ценности инклюзивности в обществе.

Проект фокусируется на том, чтобы предоставить платформу для людей с особыми потребностями, дать им возможность проявить свои способности в искусстве и дизайне, при этом привлекая внимание широкой аудитории к важным социальным вопросам.

Как добраться

Ближайшие станции метро «​Чкаловская» и «Курская» в 15-ти минутах ходьбы.

Парковка

Возле Artplay есть общественные платные парковки небольшой вместимости.