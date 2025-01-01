Научно-просветительский центр Музея Булгакова — это культурное пространство, посвящённое исследованию жизни и творчества Михаила Булгакова, а также популяризации литературного и театрального наследия XX века. Здесь проходят лекции, выставки, кинопоказы, творческие встречи, образовательные программы и театрализованные события, раскрывающие новые грани классической и современной культуры.

Интерьеры центра сочетают историческую атмосферу с современным техническим оснащением, что делает площадку удобной для проведения научных конференций, презентаций и литературных вечеров.

Как добраться

Центр расположен в самом сердце Москвы, недалеко от станций метро «Арбатская», «​Кропоткинская» и «Боровицкая».

Парковка

Возможна городская платная парковка в переулках поблизости.