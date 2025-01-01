На волне by Soho Rooms — стильное кафе в центре Москвы. Пространство сочетает уютную атмосферу и современный дизайн, предлагая гостям авторское меню с акцентом на свежие сезонные продукты и оригинальные вкусовые сочетания.

Здесь можно насладиться завтраком, лёгким обедом или вечерним коктейлем в непринуждённой обстановке. Кафе идеально подходит как для деловых встреч, так и для отдыха с друзьями.

Как добраться

Ближайшие станции метро — «Смоленская», «Лужники» и «Спортивная», пешая доступность около 20 минут.

Парковка

Рядом с кафе находятся платные городские парковки. Вечером и в выходные дни места могут быть ограничены.